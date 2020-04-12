4月起搭台鐵、高鐵、客運必須戴口罩，違者可罰3000至1萬5000元，有郵局基層員工認為，郵局人來人往也應該比照辦理。交通部長林佳龍晚間宣布，進郵局請戴口罩，預計周一審核公文後公告實施。

林佳龍晚間在臉書發文表示，近期發現郵局內人潮多，難以保持社交距離，若沒有配戴口罩，呼吸道疾病傳染風險較高。因此擬定進入郵局必須配戴口罩規定，預計周一審核公文後公告實施，再請大家一起配合。

林佳龍也說，清明連假前一天，配合中央流行疫情指揮中心的社交距離規範，交通部要求搭乘大眾運輸必須配戴口罩。因為國人全力配合，清明連假後去過11大景點的人有791名篩檢結果皆為陰性，是大家共同努力的結果。

林佳龍說，他一直強調「防疫要做、生活要過」，只要防疫做好，出門是台灣人可以享受的成果，不是一種罪過。每個人對於沒有辦法保持社交距離的警覺性高一些，戴起口罩保護自己也保護其他人，台灣就能繼續維持相對正常的生活。

(中時 )