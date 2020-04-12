李燕進出電梯會用精油酒精防護噴霧噴一下。（李燕提供）

Junior在戶外也會戴著口罩。（林淑娟攝）

李燕之前送給劇組人手一瓶精油防護噴霧。（李燕提供）

江宏恩會帶老婆去單車。（艾迪昇提供）

江宏恩熱愛騎單車，覺得運動增強身體抵抗力很重要。（艾迪昇提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，各電視on檔戲也高度緊繃備戰防疫，演員們雖然鏡頭前不宜戴口罩，但私下各個都很有防疫意識，就怕有個萬一，會成了劇組的老鼠屎，嚴重的話還會害得電視台因此開天窗！

韓宜邦（Junior）日前出席活動，記者發現他在戶外也乖乖戴上口罩，他表示自己很謹慎，尤其他正在拍攝三立八點檔《炮仔聲》，劇組不能有任何閃失以免開天窗，工作人員進組一定全程戴口罩，他自己是每天出門到電視台化妝間一定戴口罩，但一化好妝就不能戴了，雖然高風險的演員拍戲時不方便戴，但私下會相互提醒「收工後別亂跑、唱歌喝酒不要去」。

他說自己除了拍戲很少出門，也已很久沒有夜生活，沒工作時就乖乖待在家。他開心透露最近剛搶買到了當紅的Swich搶手遊戲「動物森友會」，沒工作時就宅在家打電動，「人類接下來就要活在虛擬世界裡了，大家都在玩這個，我的朋友都進入虛擬世界了，我要去找找他們」。女友會抱怨他拍戲太忙？他笑答：「這就是森友會的好處，你給她玩，她就安安靜靜不會有什麼抱怨了！」至於兩人是否也要保持社交距離？他大笑：「不用啦，都在家裡面而已！」

李燕在疫情爆發之初，就送了50瓶她公司出的天然精油防護噴霧給劇組工作人員，她說除了拍戲時，口罩幾乎一定都會戴著，平常精油噴霧不離身，除了噴手，連會接觸到的電梯按鈕、馬桶等地方統統噴，此外也會備著次氯酸水，隨時噴衣服、包包。她說，最近剛好10多天沒拍戲，幾乎都不太出門，日前清明連假她還四天完全足不出戶，會去的地方只有家裡和公司，也幾乎不太外食，廚藝還因此大躍進，經常半夜在IG秀出她的深夜食堂料理，讓粉絲直呼根本在荼毒大家。

江宏恩平時即十分注重養生，面對這波新冠肺炎疫情，他坦言有點小擔心，「我們演員常在外面跑，也常需要與其他人合作，在這次疫情中還是會有點怕怕的」。他面對疫情做足防備工作，會戴著口罩進劇組，包包內也準備著乾洗手，方便他隨時清潔手，除此之外，他還隨身帶著秘密武器───老婆的愛心養生茶，他得意地說：「這些都是可以增加免疫力的中藥茶包，雖然簡單便宜，但老婆的愛心無價。」

江宏恩在外隨時做好防疫措施，回到家為了毛小孩，第一件事情就是洗手，他說：「其實不管有沒有這次疫情，我過去只要從外面回到家中，就是會先去洗手，這樣才能開始幫毛小孩準備食物，現在這個情況更是如此。」此外，他也鼓勵大家放假到戶外運動，他以自己為例，只要假日就會帶著老婆一起到山上騎腳踏車，他說：「騎車的好處除了能增強體力、增加身體抵抗力，也因為騎車都是在空曠的地方，空氣流動得快，能避免在旅遊景點被群聚感染的可能性。」

每天如火如荼拍攝的民視《多情城市》也強制工作人員戴口罩，進出一定量體溫、噴酒精消毒，減少大場面、需要臨演的戲。日前也針對工作人員、演員調查旅遊史，如果之前連假有到風景區旅行要14天在家工作，不過演員因為拍八點檔相對單純，每天收工就回家睡覺，再到電視台拍戲，目前還沒聽說有人必須因此停工。

TVBS《女力報到》劇組在防疫期間，都會放置酒精給工作人員和演員使用、工作人員口罩都會全程戴著拍戲，劇組分AB兩組分開拍攝，前一天先確認要拍攝的景點是否為人群眾多、或是新聞呼籲不要去的地方，每天劇組拍攝完畢會回報當日拍戲每個工作人員及演員身體狀況，另外電視台高層也會隨時「抽查」劇組狀況，目前都很小心謹慎。

(中時 )