班傑近日錄八大綜合台《WTO姐妹會》聊到各國需要等到「天荒地老」的事情，他提及在美國急診時，因為等待險喪命的經驗，那次因盲腸出血呈現危急狀態，抵達醫院急診室後，苦等3個半小時才看了護士，護士初步檢查後，又過了2小時才看到醫生，「當下醫生非常驚訝，這個快爆了！必須趕快開刀，再遲半小時就完了！」一聽到醫師評語，他才知道事態嚴重，嚇出一身冷汗。

節目該集以各國「等待」經驗為題，讓觀眾深入了解各地文化，美國歐陽姍提及她在台灣等了16年才成功辦信用卡，主持人莎莎猛點頭，她也覺得台灣申辦信用卡流程嚴格，「以前曾經辦過幾次，但都失敗。」她透露有一次申辦，因為要繳交工作資歷，恰巧剛簽到新的經紀公司，資歷不夠久，導致無法申辦，但行員卻熱情表示：「沒關係，我們認識妳！」甚至還在現場辦起影友會，沒想到隔幾天仍收到通知寫道：「工作年資不夠無法申辦。」至今仍沒信用卡可用。

李明川透露信用卡額度用了20幾年，仍只有20萬。（八大提供）

主持搭檔郭彥均笑回：「我到40歲也只有一張，而且只有5萬塊額度。」李明川笑說：「我就是有很多張信用卡是從學生用到現在，從一開始只有2萬塊額度，到現在應該過了20幾年吧，仍只有20萬額度。」表示台灣金融業流程嚴格，確實需要等待。

(中時 )