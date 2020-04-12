阿鴻堪稱美食界師奶殺手，他歷經人生的各種試煉，不論是家庭關係，或是演藝圈內的各式壓力，如今的他雲淡風輕且惜福。三立新節目《就是這味》製作單位第一時間就想到他，陳鴻對這次邀約爽快答應，出外景前工作人員先去找他聊聊，一聊花了2小時，他主動提出可拍題材，還幫忙當場打電話給受訪者喬時間跟外景通告，「阿鴻上菜有夠厲害」這句家喻戶曉的標語，事隔多年後，在平溪再度見證亞洲美食天王的渲染力。

陳鴻推薦美食在「菁桐、平溪」，製作人聽完臉色鐵青，心想「這不是已經拍到爛的地方嗎？」為了這次拍攝，他親自打電話給受訪者，「理事長，我們3月要過去喔，你上次帶我去老總舖師的店，我要吃他的芋頭，附近不是還有日式建築群嗎？我上次沒去到，這次要帶我去喔。」他一連打了幾通電話，立刻搞定拍攝內容。平溪一下車不少人一眼就認出陳鴻，他熱情邀約每一位鄉民參與拍攝，與街頭巷尾的人成一片，短短10分鐘的路程，陳鴻成了人型立牌，走了1個小時才抵達。平溪古街上，一個冒煙的木箱讓他停下腳步，原來這裡就是總舖師的店，果然不出所料，總舖師端出許久不見的老菜色「芋屯三鮮」、「班指蛋」，令人驚艷。

陳鴻表示自己應該算是第一個做美食行腳類節目的主持人，過去做節目為了能求突破，不要用套公式的方式主持，常被誤會要求過於完美，超時超班不捨同仁，也覺得自責。他目前多半在家當媽寶專業戶，往返台東打造「產地即是餐桌」概念的阿鴻行動餐桌IP，也在明新科技大學把廚藝創意跟品牌魅力傳遞給學弟、妹，還與台東市政府合作推廣在地文化，更在台北廣播電台主持節目，他笑說：「其實我都沒閒著。」

(中時 )