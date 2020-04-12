澳洲新冠肺炎疫情肆虐，不少地區對於高風險者提供了隔離旅館，讓民眾選擇居住，但卻也很容易成了治安破口。在阿德雷德就發生一名31歲男子竟假扮警察，到當地的隔離旅館敲門，並且連續對2名女性性侵還洗劫財物，誇張的是，這名嫌犯還出言恐嚇如果逃跑，就會通報警方讓女子被抓進監獄。

根據英國《每日郵報》報導指出，澳洲政府在新冠肺炎疫情爆發後，要求自海外回國的國民都要在警方的戒備下在隔離旅館內進行隔離14天，阿德雷德有提供民眾進行隔離的旅館，目的就是要避免讓家人減少群聚甚至傳染。

這名男嫌犯就看準有多名女性單獨入住旅館，他在犯案時竟穿著假員警制服去敲門，一開門之後就硬闖入被害女子房間，接著亮出槍械要求發生關係，女子若是不從、或是逃跑，他示會通報真的警方，讓女子以「逃避隔離」名義被逮捕。

這名渣男的做法成功逼迫了第1名被害女子，嫌犯在性侵得逞後竟還去敲第2名被害女子的房門，不過這名女子是和男性友人一起隔離，嫌犯過程中將這名友人關在浴室內，直到他性侵女子多次結束後，還要求2人交出身上現金。

警方獲報後循線逮捕到這名嫌犯。男子供稱，會犯案的動機就是因為缺錢吃飯，並且想申請保釋。不過當地法官認為嫌犯飯下如此惡劣行徑不得保釋，7月份將準備開庭審理並宣告判刑。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)