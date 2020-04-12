廣東省企業總體復工率達到87.3％ 22:142020/04/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至4月11日，廣東省企業總體復工率達到87.3％。（記者葉文義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東省政府12日下午舉辦新聞發布會上指出，目前廣東各地生產生活秩序正在加快恢復，截至到4月11日，全省企業總體復工率達到87.3％，總體復產率達到98.7％。 廣東新聞發布會指出，廣東省規模以上工業企業，總體復工率超過了99％，批發零售等服務業企業已基本全面復工，異地務工人員也基本返崗，984個在建的省重點項目復工率超過99％。全省的糧食、蔬菜、水果、豬肉、蛋類等儲備和供應充足。 (旺報 ) #復工 #企業 #廣東省 #新聞發布會 #新聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里打春雷 陸中小企業動起來 04:092020/04/08 焦點新聞 專家傳真－監理科技是台發展STO良方？ 04:102020/04/08 產業特刊 申貸頻故障 美中小企業煎熬 04:102020/04/08 全球財經 阿里推16措施 扶持中小企業 04:102020/04/08 全球財經 王道挺紓困 推B型企業貸款 04:102020/04/08 金融．稅務 KPMG：疫情衝擊六成中小企業 04:102020/04/08 金融．稅務 劉小濤任浙江副省長 11:062020/04/08 兩岸 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 道安預算扯罷韓 新聞局批莫名其妙 04:102020/04/11 地方新聞 廣東餐飲協會痛批美團「殺雞取卵」 揚言成立新平台 13:322020/04/11 財經 兩岸熱門新聞 專家：武漢447人無症狀感染者僅1人轉確診 - 兩岸 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 沈富雄喊話 別像小孩到處嚷嚷 - 兩岸要聞 - 中國時報 進出武漢百萬人潮恐爆2度疫情 嚴控市民外出 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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