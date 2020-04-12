廣東省政府12日下午舉辦新聞發布會上指出，目前廣東各地生產生活秩序正在加快恢復，截至到4月11日，全省企業總體復工率達到87.3％，總體復產率達到98.7％。

廣東新聞發布會指出，廣東省規模以上工業企業，總體復工率超過了99％，批發零售等服務業企業已基本全面復工，異地務工人員也基本返崗，984個在建的省重點項目復工率超過99％。全省的糧食、蔬菜、水果、豬肉、蛋類等儲備和供應充足。

(旺報 )