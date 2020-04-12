「菲版川普」杜特蒂曾說過基督教「三位一體」很蠢，並狂言有誰能證明上帝存在他就下台，但是在新冠疫情肆虐下，這個曾辱罵天主教教宗方濟各是「妓女的兒子」卻在今天復活節罕見地以和緩、平靜的語氣，呼籲天主教信徒，在耶穌的受難與復活裡找到力量。

他說：「願這個節日讓我們充滿歡喜，讓我們能在耶穌復活的敘事裡找到慰藉和力量。我相信，基督寬恕的訊息會激勵我們以感恩與謙卑的態度過日子，對我們的家人、朋友和最需要幫助的人施予仁慈和善舉。」

寬恕、感恩、謙卑、仁慈、善舉等字，不禁讓人覺得杜特蒂轉性了。畢竟滿口渾話、動不動就褻瀆上帝，已成他的註冊商標，並經常口無遮攔痛罵政敵、毒梟、甚至教宗方濟各。細屬他的「經典語錄」，包括稱上帝是「蠢蛋」，教宗是「一無是處的笨蛋」，還揶揄耶穌被釘十字架「他X的，多麼平凡無奇啊。」

由於新冠疫情攪局，多數民眾被迫放棄出席聖周的活動與集會，待在家裡維持社交距離。

(中時 )