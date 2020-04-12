刑事局提醒近來常出現「動物森友會」的假網拍詐騙。（警方提供／胡欣男台北傳真）

新冠病毒疫情蔓延，許多人「宅」在家防疫，玩遊戲成為居家良伴，詐騙集團也看準「商機」，透過社群網站假意兜售當前全球熱銷的任天堂Switch主機與「動物森友會」、「健身環」等熱門遊戲，藉機騙取財物。警方說，收錢不出貨的假網拍盛行，民眾要小心。

台中30歲男子日前在PTT向陌生網友購買「動物森友會」特仕版主機跟健身環，雙方談好以新台幣9840元成交，並約定超商店到店方式出貨，不久男子便收到對方用LINE傳送寄貨收據照片表示已出貨。

男子依約匯款後，遲遲沒收到商品，傳訊詢問對方都無回應，LINE也遭對方封鎖，才驚覺遇上詐騙，玩不到動物森友會，只能「森氣」報警。

據警政署165反詐騙專線統計，3月迄今民眾網購任天堂Switch遊戲主機及周邊商品遭騙案件共71件，發生地點以臉書56件最高，PTT 10件次之。

刑事局預防科呼籲，民眾如有網路購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平臺，並使用平臺提供的安全交易機制，不要跟賣家用通訊軟體私下交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，才能降低被騙風險。

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(中時 )