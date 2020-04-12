被喻為「世界五大聯賽」之一的2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，12日於4地開踢，上屆亞軍高市台電在台北田徑場對陣尋求4連霸的北市大同，雖因禁區內犯規先失1球，但靠李祥偉在下半場「梅開二度」，包括補時階段的絕殺進球，反以3比2氣走大同，旗開得勝。

這場傳統好戲上半場射門攻勢不多，補時階段台電右後衛林約翰在左側禁區拉人犯規，被吹判12碼極刑，大同安以恩左腳操刀破門，上半場大同1比0領先。

第64分鐘台電獲得角球機會，隊長林正益頭槌雖未頂正，卻剛好讓本季從台中FUTURO轉會加盟的陳昭安甩頭破門，追成1平。10分鐘後李祥偉接獲左路傳中，助台電2比1反超，第80分鐘換大同生力軍白劭宇破門扳平。補時階段大同清球失誤，李祥偉趁勢插上攻入致勝球，助台電旗開得勝全取3分。

去年季軍航源FC本季少了聯賽金靴班奇，本土好手適時挺身而出，吳彥澍第11分鐘先助攻前鋒陳慶烜首開紀錄，第31分鐘又踢進直接自由球。下半場吳榮玨、周宇杰先後破門，幫助航源FC於輔大主場4比0完勝紅獅FC。

挖來班奇、馬克兩大外援，又延攬中華男足門神潘文傑、當家中後衛陳威全的台灣鋼鐵，在客場迎戰甫獲大專足球聯賽亞軍的銘傳大學。台鋼洋將攻勢犀利，馬克、馬提亞斯上半場先後破門，銘傳靠邱柏叡扳回1城，班奇又在下半場梅開二度，銘傳熊袁觀補時破門為時已晚，由台鋼4比2開出紅盤。

台中FUTURO與璉紅台體在台南市立足球場交鋒，上半場以0比0僵持不下，下半場台中FUTURO由國腳陳庭揚、洪子貴破門，台體直到補時第3分鐘才靠黃子銘打破鴨蛋，最終台中FUTURO以2比1險勝。

(中時 )