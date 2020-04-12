一名酒店女公關日前確診新冠肺炎，指揮中心下達全國酒店、舞廳禁令，引起全台討論。知名婦產科醫師蘇怡寧今（12）日在臉書分享一張友人傳來的照片，從裡面的「亮點」笑稱大家應對疫調有信心。照片一出後，卻是有許多網友歪樓，把焦點放在「艾亞好貴！」、「看到秋香2字就不想點」。

蘇怡寧醫師今日在臉書《蘇怡寧醫師愛碎念》分享一張友人傳來的圖片，只見一張看似酒店的消費明細，上面詳細列了各項飲食品項金額，下面還列一長串坐檯女孩的暱稱。

蘇怡寧PO文笑說，「如果這是真的，我覺得大家對疫調要有信心」，「你看看，這酒店消費明細多清楚啊！每個人的接觸軌跡都跑不掉呢」。這篇文章卻是意外掀起網友一陣熱烈討論。

當中許多網友反而樂衷於歪樓，把焦點放在各女孩的坐檯「艾亞感覺不錯(誤)」、「艾亞應該很正」、「水跟夏朵的費用差不多...替夏朵QQ，夏朵加油」、「為夏朵哭泣。沒撈到」、「夏朵是來教英文的還是當翻譯?」、「秋香這名子聽了就不想點ㄟ...」、「問題是恩客，不是跑不掉的小姐」、「酒店的pos系統做的真好」、「原來男人去酒店一個晚上可以噴這麼多錢，突然覺得月子中心的花費根本不算什麼」。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)