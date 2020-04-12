《紐約時報》援引一項研究報告報導，稱紐約新冠確診病例大多來自歐洲，對此美國總統川普表示，這顯示該報渴望返回中國。

川普在推特上推文道：「《紐約時報》的假新聞現在觀察到新冠病毒起源在歐洲而不是中國。第一次！我想知道失敗的《紐約時報》為此得到什麼？是否有署名消息源？他們不久前像狗一樣被逐出中國，顯然他們想回去。真可悲！」

大陸外交部3月18日決定提前收回《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》3家美國媒體駐華記者的記者證。中方稱這是對美方限制大陸國家媒體駐美記者數量限制的回應。而美方則表示，限制中國記者數量的舉措是因為中國政府妨礙媒體在該國開展工作。

美國國務院縮減大陸4家國家媒體駐美員工數量，理由是北京因《華爾街日報》發表有關大陸新冠病毒疫情的文章取消了該報3名駐華記者的記者證並驅逐出境。北京方面認為，該文章抹黑中國在抗疫方面的努力，並且具有「聳人聽聞的種族主義標題」。《華爾街日報》則拒絕為此道歉。

(中時 )