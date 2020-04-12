針對民眾較常接觸扶手、電梯按鈕或互動遊戲設備及彩繪教室，也加強消毒，讓入園民眾享有最安心參觀品質。（左鎮化石園區提供／曹婷婷台南傳真）。

園區加強消毒。（左鎮化石園區提供／曹婷婷台南報導）

防疫逆向思考！新冠肺炎疫情持續肆虐全球，去年新開幕的台南左鎮化石園區本周六4月11日進場人數竟創下開幕以來假日新低，總計不到500人進場，不過，遊客逆向思考，認為選在這時造訪反而有賺到之感，不但能悠閒享受博物館氣氛，也不用顧忌室內社交距離，「簡直就是值回票價！」

左鎮化石園區強調，園區謹守防疫政策，入園採實名制登記，進場也要求遊客都要戴口罩、量額溫，並管控5大館舍總量500人以下，同時也提供酒精讓民眾消毒，此外，民眾入園後，志工與館員也會巡視，提醒大家要保持室內社交距離，針對民眾較常接觸扶手、電梯按鈕或互動遊戲設備及彩繪教室，也加強消毒，讓入園民眾享有最安心參觀品質。

左鎮化石園區於去年母親節開幕，是本土考古館藏最多的化石現址博物館，開幕便造成轟動，一躍成為台南山區熱門景點，不過，今年遭逢新冠肺炎疫情衝擊，畢竟是屬於室內空間，民眾基於防疫心態，參觀意願減少，昨日雖是周末卻創下入館人次新低。

不過，現場一名方姓遊客表示，小孩去年來玩過後，一直吵著要再來玩，沒想到昨天入園發現沒什麼人，各項設備也都不用排隊，小朋友玩得更開心、盡興，跟之前大排長龍等候還是有不一樣的感覺，他也認為，其實園方防疫得宜，大人小孩做好防疫措施，也就不必過度擔心。

(中時 )