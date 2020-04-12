新冠肺炎肆虐全球，再加上中央流行疫情指揮中心建議民眾應保持1公尺以上的社交距離，也應避免到人潮擁擠的觀光勝地，國人休閒娛樂開始朝往大自然活動為主，間接帶動野外露營的休閒風潮，露營車則因車內設備齊全，舒適性也不輸給飯店，成為疫情中的度假首選新寵兒。

礁溪老爺露營車內裝比照星級飯店設備等級，相當豪華。(礁溪老爺酒店提供)

宜蘭礁溪老爺酒店結合國外時下最熱門話題的豪華露營（Glamping）概念，打造「得天露營體驗區」，20台露營車在寬廣草地上壯觀地一字排開，共分為上、下舖及和式2種車款，車內裝潢比照星級飯店等級，備齊有浴廁分離盥洗、大金冷暖空調、小客廳與隔音設備等，並以飯店角度來思考露客們的需求，因此服務是另一大亮點。

圖為礁溪老爺酒店得天露營體驗區。(礁溪老爺酒店提供)

每台露營車可預約早、晚餐時段，再交由管家服務，早餐以禮物盒為發想，將3層提籃木盒承裝排列堅果、沙拉、水果、炒蛋、培根、花椰菜、玉米奶油湯與新鮮果汁等豐富餐點。野炊晚餐又更奢華，以6道當季前菜開啟味蕾，管家再使用荷蘭鑄鐵鍋香煎美國特級板腱牛排與在地人氣玉田香腸，還有烹煮現流透抽、鮮蝦、蔬菜與火鍋料等，夜晚時升起營火，圍圈烤棉花糖，伴隨著蟲鳴聲沉浸於大自然中。

夜晚時可升起營火，大家圍圈烤棉花糖，享受天倫之樂。(礁溪老爺酒店提供)

除了提供餐點服務，現場還會依季節性安排活動，如早晨手沖咖啡、體驗傳統炒米茶、古早童玩打彈珠等，同時也能享用飯店內的洞天風呂美人湯泉、野天風呂無邊際泳池。即日起礁溪老爺推出「樂活假期」3天2夜優惠方案，入住飯店1晚送平日露營車體驗1次，平日雙人1萬6500元+10%起。

礁溪老爺酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話：03-9886288

價格：樂活假期方案平日雙人1萬6500元+10%起。

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