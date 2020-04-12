新冠肺炎病毒肆虐全球，美國的確診與死亡人數均躍居全球第一，成了疫情最慘的國家。《紐約時報》日前報導，西奈山伊坎醫學院分析病患身上的病毒基因組發現，大多數病患的病毒都來自歐洲。對此美國總統川普 11日推文怒嗆，《紐約時報》最近「像狗一樣被趕出中國，現在顯然很想回去，可悲！」

外界稱，川普這麼氣噗噗的反應，可見他亟欲諉過，將自己防疫不力的責任甩鍋到中國大陸身上。這也是繼他之前一度堅稱新冠病毒是「中國病毒」之後，枉顧科學證據，硬是要讓中國成為眾矢之，以免新冠病毒成為自己選戰的絆腳石。

紐時8日報導指出，西奈山伊坎醫學院與紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)從3月中開始分析數千名紐約確診者的病毒基因組，皆歸納出類似的驚人結論，認為病毒早在2月中（亦即紐約第一個確診病例出現前幾周）就已在紐約傳播，感染源主要來自歐洲旅客，而非亞洲。

但川普11日在推特上怒批，「假新聞媒體《紐約時報》竟將病毒來源追蹤到歐洲而非中國，這是首見，我不知道猶如敗犬的《紐時》能從這篇報導得到什麼？有任何具名的來源嗎？他們（紐時記者）最近像狗一樣被趕出中國，顯然很想要回去。可悲！」

在新冠疫情防疫上，川普總體上被抨擊做得「太少、太遲」。而紐時戳破國王的新衣卻成了川普的出氣筒。

在防疫上，一開始川普不想激怒北京，以免影響還在進行的美中貿易談判。這也是何以美國情報機構早在1、2月就警告新冠病毒對全球帶來的危害，但川普及國會議員均淡化疫情威脅，未採取行動減緩疫情散播。直到3月疫情在美國暴衝，白宮鷹派認為劍指北京才能對川普加分，結果揭開了因中國病毒而引發的外交口水戰，也加劇了美中緊張關係。

(中時 )