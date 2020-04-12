大陸國防部表示，奈及利亞向北方工業集團公司（NORINCO）訂購的VT-4主力戰車與其他軍用車輛已經完成交付，這是大陸第2筆成功的VT-4海外交易案，上一次是泰國購買的。

DesPost報導，奈及利亞軍方證實，向中國大陸購入的首批17輛陸軍武器，包括VT-4主力戰車、ST-1輪式戰車、和兩種自走砲，於4月8日抵達阿帕帕港口(Apapa)。奈尼利亞軍方表示，這些武裝是用來對付該國北部的博科聖地恐怖分子(Boko Haram)。

奈及利亞陸軍中將阿德森(Lamidi Adeosun)說，奈及利亞是在去年與北方工業集團簽定一攬子合同，得到這批戰車以後，奈及利亞就成為西非第一個擁有先進戰車的國家，為了有效提升戰力，也將培訓駕駛兵與維修員，負責操作戰車的駕駛兵已在中國大陸接受培訓。

但是，由於新冠病毒的大流行，原計劃前往奈及利亞擔任講師的大陸教官團，暫時無法前往。

VT4是北方工業集團為爭取出口市場，所設計的第三代主力戰車，它的原型是大陸90-II惑主力戰車，2012年，北方工業以「MBT-3000」的名稱，推出外銷型戰車，概念車在2012年的歐洲軍備展(Eurosatory)首次亮相。到2014年的珠海航空展，改名叫VT-4。

VT-4擁有125公釐滑膛炮，能夠發射翼穩定脫殼穿甲彈(APFSDS)、碎甲彈(HESH)、高爆彈(HEAT)等不同砲彈。砲塔上還有一個遠程武器站，配備有12.7公釐平高兩用重型機槍。火控系統具有雷射測距儀、全景瞄準器和第三代熱成像系統。

VT-4的防護也具水準，具有複合式爆炸型反應裝甲，砲塔前部採楔形裝甲，側面裝有3公分的裝甲側裙。並備有大陸自研的GL5主動防護系統(GL5 APS)，能夠擋下來襲的火箭推進榴彈。另有雷射警告裝置，能事先預知遭到雷射導引武器的鎖定。該車輛還具有敵我識別系統、防爆系統、滅火系統和空調。

根據北方工業集團的說法，VT-4安裝大陸生產的1,300馬力柴油發動機，最高速度時速65公里。

(中時電子報)