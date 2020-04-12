位於花蓮鯉魚潭湖畔旁的「在水一方湖畔小屋」，坐擁湖光山色美景，依著湖畔規劃5台露營車，每輛車旁皆設有露營棧台，擺上簡單戶外型帳篷及桌椅，不論在室內、外都能夠貼近於大自然中，營區旁還有小碼頭，漫步於岸邊時不僅可飽覽湖景各時段的變化，也能感受光與影靜謐的時刻。

在水一方湖畔小屋依鯉魚潭湖畔規劃露營車及咖啡廳，盡情沉浸於湖光山水中。(在水一方湖畔小屋提供)

在水一方近年重新打造2台全新日式風格露營車，內部全採木頭裝潢，搭配簡約設計風格，進入車內飄散著淡淡的木頭香味，面靠湖景的窗戶特別設計墊高的小茶室，擺放著收納式木矮桌、榻榻米座墊、日式油燈，窗框上再掛著一排和風旗巾，充滿濃厚日式氛圍，茶室旁還設置附有插座的平台櫃，隨時可沏一壺茶或煮咖啡，讓人沉浸於這柔和的氣息之中。

「在水一方湖畔小屋」坐擁湖光山色美景，依著湖畔規劃5台露營車。(在水一方湖畔小屋提供)

入住在水一方露營車，可至營區內專屬的咖啡廳免費品用早餐，大片落地窗的設計讓充足的光線灑進屋內，坐在任何一隅都能感受到溫暖的陽光，其他餐期可自備食材至露營車前方遮陽用餐區野炊。營區位在鯉魚潭觀光景點區，周圍有眾多商家提供快艇環湖、踩船、單車環潭、登山健行、輕艇、獨木舟、垂釣等休閒活動，適合家庭聚會、小孩放電的輕旅行。

每輛露營車旁皆設有露營棧台，有戶外型帳篷及桌椅，不論在室內、外都能夠貼近於大自然中。(在水一方湖畔小屋提供)

在水一方湖畔小屋

地址：花蓮縣壽豐鄉池南路一段27-1號

電話：0979-369876

價格：日式露營車淡季平日2800元、旺季平日3200元

(中時 )