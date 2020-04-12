「覓海灣精品露營車」以2年多時間籌備，利用澎湖得天獨厚的天然景致，斥資上千萬打造島上唯一的露營車園區，不僅有沙灘、千坪草皮，每台露營車皆有獨立陽台，盡收完全無死角眺望碧海藍天的海景，加上位於人煙稀少的地段，更有股置身於私人小島的奢華度假感。

每台露營車皆面向海景，還有獨立陽台。(圖覓海灣精品露營車提供)

14台露營車面對遼闊海景，每車約有4坪空間，整體以木質淺色系為主，車內設備應有盡有，床邊有著大片窗戶，陽光灑進車內顯得明亮又有朝氣，早晨可在床邊或陽台悠閒享用早餐，夜晚則可聽著海浪拍打聲入睡，感受著慵懶度假的氛圍。由露營車走路不用1分鐘就到廣闊沙灘，大海退潮後，潮間帶會出現各式生物，業者提供膠鞋、手套等工具，可近距離觀察馬糞海膽、寄居蟹、海星、石蚵、螃蟹、硨磲貝等，儼然成了大自然教室。

(圖覓海灣精品露營車提供)

露營區後方有千坪草地，入住2天以上送野餐組合，包含野餐墊、野餐籃、輕食系列海鮮堡、墨西哥捲餅、飲料等，自由選擇於沙灘或草地上野餐。覓海灣與波賽頓海洋運動俱樂部推出3天2夜活動，包含來回機票、3天租機車費用、入住2晚露營車、專業教練帶領SUP划水或寬版划水2擇1及浮潛獨家行程，還提供免費拍照攝影，此專案需2人同行，每人只要9800元。

凡入住覓海灣精品露營車2天以上，再送價值800元野餐籃組合，餐點會依季節性食材定期做更換。(覓海灣精品露營車提供)

覓海灣精品露營車

地址：澎湖縣馬公市烏崁里195號

電話：0933165016

價格：雙人房露營車3600元、4人房露營車4200元

(中時 )