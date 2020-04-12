新冠肺炎延燒全球，全球的確診與死亡人數不斷攀升，不少國家出現殯葬業者來不及處理或棺材不足等問題。英國諷刺性新聞網站《NewsBiscuit》就報導，為因應此問題，瑞典家具品牌IKEA推出一款可讓民眾自行簡易組裝的棺材，宣傳廣告引起許多熱議。

根據《NewsBiscuit》報導，這組棺材裡面包含2300多個零件，由6個人進行組裝，只要10天就能完成，可放置約110公斤的遺體，售價200英鎊（約7400元新台幣）。且因棺材面積較小，運輸時佔的空間也比普通棺材少8成。

IKEA表示，這款產品一推出後，立刻在英國各地熱銷，可望解決當地棺材不足的問題。IKEA總經理拉爾斯博克（Lars Bork）表示，歐洲疫情嚴重肆虐，每5秒鐘就有人因為疫情而死去，正是購買棺材的好時機，一款任何人都能在2個星期內購買並組裝完成的棺材，對維護人類尊嚴來說十分重要。

DIY自組棺材立刻在網路上引發熱議，然而經查證後才發現，原來這只是國外網友惡搞，英國IKEA網站也搜尋不到該產品的消息。而台灣IKEA公司也澄清，全球的IKEA都並未販售這項商品，外媒報導的內容為錯誤訊息。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)