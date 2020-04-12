美國國會日前通過250億美元的補助計畫，援助飽受新冠肺炎重擊的航空業，但財政部擬要求業者返還三成補助金，引發產業批評聲浪，美國空服員協會（AFA）砲轟，此舉將導致航空業破產。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）10日向航空業者表示，政府擬要求業者以10年低利貸款的形式，返還30％的補助金，頭五年的利率為1％，之後利率可能上調。此外，政府亦要求業者提供相當於貸款金額10％的認股權證。

補助金變成低利貸款讓許多航空業高階主管感到意外，意味著250億美元補助實際上只拿到175億美元，其餘75億美元則是必須償還的貸款。匿名的主管指出：「這不是國會批准的內容。」

新冠肺炎疫情導致航空旅遊需求崩跌95％，美國航空公司目前大約有三分之一的機隊閒置，數十萬班次取消。

美國財政部的措施公布後，航空公司紛紛要求財政部收回成命。代表美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空、JetBlue和阿拉斯加航空等業者的美國航空協會表示，250億美元的薪資援助金，相信效用比補助款加貸款更好。

250億美元方案目的在協助航空公司保留員工。依據規定，申請補助的航空業者在9月30日前不得裁員。

代表美國12萬名空服員的空服員協會總裁尼爾森（Sara Nelson）砲轟，美國政府此舉「將導致航空業破產」。財政部不是在幫助產業，反倒是在搞破壞。

尼爾森指出，如果政府執意收回75億美元款項，航空業現在就會開始裁員，財政部的行動是在竊取國會分配給航空業的補助款。

穆努欽向媒體表示，這項計畫不是紓困，美國政府的目標是確保航空業取得流動性，避免裁減人力。穆努欽獲得授權向業者收回補助款。

(工商 )