新冠肺炎加劇全球石油供過於求，10日登場的20國集團（G20）能源部長會議雖同意減產，但卻未討論細節計畫，恐無法帶動低迷的油價反彈。

消息人士表示，石油輸出國家組織（OPEC）原本預期美國、加拿大、英國與其他產油國，能在10日的G20能源部長會議同意每日減產400萬桶，不料卻希望落空。

G20能源部長會議的會後新聞稿並未提到各國具體減產目標，僅表示「我們認同部份產油國穩定能源市場的承諾，我們也了解國際合作穩固能源系統的重要性。」

美國能源部長布耶特（Dan Brouillette）10日向與會者表示，2020年底前美國的石油產量每日將減少將近200萬桶。此外，消息人士透露，挪威與巴西不是已經開始減產，就是在考慮減產。

根據新聞稿顯示，G20的官員同意設立特別委員會來監督油市。

OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國（合稱OPEC＋），在G20能源部長會議前日經歷馬拉松會議，雖然訂出減產規模與時程，但墨西哥只願意減產10萬桶，拒絕接受OPEC＋訂出的每日40萬桶減產規模，讓減聯合產行動岌岌可危。

OPEC＋同意在5月1日至6月30日間減產1,000萬桶，2020年下半年減產幅度降至800萬桶，自2021年起至2022年4月30日止，再減至600萬桶。然而OPEC的聲明亦指出，協議仍有待墨西哥同意。OPEC下次集會將於6月10日舉行。

IHS Markit能源市場分析師史蒂夫（Marshall Steeves）指出，OPEC等產油國的產減計畫或許能夠防止油價進一步下探，但不足以激勵油價大漲。

投資研究機構Third Bridge分析師麥克納利（Peter McNally）警告，如果產油國無法遵守減產協議，油價可能驚見「個位數」（美元）。

(工商 )