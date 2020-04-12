108學年JHBL國中籃球甲級聯賽，女子組本季奪冠熱門宜蘭縣復興國中，今天冠軍賽在本屆「國女最強」好手張聿嵐25分、11籃板、7助攻、6抄截領軍下，69比59氣走台北市民族國中，本季10戰全勝的復興國中，隊史首闖JHBL冠軍賽就帶走金盃，張聿嵐獲得冠軍賽MVP，民族則是連兩季屈居亞軍。

復興本季預賽5戰和決賽5場比賽全部都獲勝，以10戰全勝完美之姿摘下隊史JHBL首冠，陣中大將張聿嵐個人本季平均16.3分、11.3籃板、4.9助攻表現全面，今天冠軍賽上半場就進帳16分、7籃板、6助攻，幫助復興帶著12分領先進入下半場，民族努力追趕、並在第4節讓復興單節得分個位數，可惜未能上演逆轉秀。

至於女子組季軍戰，台南市永仁高中國中部靠著國一新秀陳薇涵19分，加上林靜姸18、侯苡忻14分，永仁82比66擊退高雄市七賢國中，連續兩季獲得季軍。

(中時 )