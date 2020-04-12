受新冠肺炎疫情影響，中國大陸和俄羅斯多個陸路口岸臨時關閉，大陸駐俄大使館12日發布消息，再次提醒在俄中國公民嚴格遵守俄方居家隔離規定，同時避免長途旅行感染風險，切勿前往俄遠東及西伯利亞地區經陸路口岸回國。

據中新社報導，陸俄關閉的陸路口岸包括滿洲里-後貝加爾斯克口岸、黑山頭-舊粗魯海圖口岸、綏芬河-波格拉尼奇內口岸等。

俄羅斯防疫指揮部12日通報，過去一天，該國新增新冠肺炎確診病例2186例，目前累計確診超過1.5萬例，達15770例；新增死亡病例24例，累計130例。

俄羅斯首都莫斯科疫情最為嚴重，累計確診達10158例。莫斯科市長索比亞寧日前指出，該市新冠肺炎疫情自4月6日起開始惡化，患者人數增多。索比亞寧表示 ，4月13日至19日，絕大部分企業將停工一週。他還表示，為遏制病毒傳播，莫斯科自13日開始，將在全市逐步實行通行證制度。

隨著俄羅斯疫情發展，大陸官方表示，來自俄羅斯的境外輸入確診病例近日劇增。內蒙古自治區衛健委12日通報說，當天7時至16時，內蒙古報告新增境外輸入新冠肺炎確診病例34例，均來自俄羅斯由滿洲里公路口岸入境。

上海市衛健委12日通報顯示，該市11日新增52例境外輸入確診病例，其中51例從俄羅斯輸入，均為中國籍，乘坐同一航班，4月10日自俄羅斯出發，當日抵達上海浦東國際機場。

陸俄邊境口岸城市黑龍江省綏芬河市近日也受到關注。截至4月9日24時，綏芬河報告由俄羅斯入境累計確診病例151例，累計無症狀感染者148例。

(中時 )