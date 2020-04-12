俗稱「狗甘仔」，僅在台東縣蘭嶼特有的蘭嶼吻鰕虎，經生態專家周銘泰2019年生態調查結果發現，數量可能剩不到200隻，比櫻花鉤吻鮭更稀少，他呼籲政府應儘快將其列入1級保育。

俗稱狗甘仔的鰕虎魚，全台紀錄大約有75種，其中蘭嶼吻鰕虎只在蘭嶼出現，雖然在台灣淡水魚紅皮書中被列為極度瀕危物種，但至今未被列入1級淡水魚保育的名錄中，周銘泰呼籲政府應盡速列入1級保育。

周銘泰表示，7年前天秤颱風重創蘭嶼後，蘭嶼進行多項溪流水利整治工程，但水泥化的工程卻大量破壞蘭嶼吻鰕虎棲地，導致蘭嶼各溪流可見的吻鰕虎，去年調查後發現只剩下2條野溪可見其蹤跡。

而且蘭嶼吻鰕虎並未列入保育，加上只有蘭嶼特有且數量稀少，所以近期更成為許多商業採集覬覦的物種，這也讓周銘泰憂心，只剩不到200隻的蘭嶼吻鰕虎，再被人為獵捕販售，恐怕就真的要消失在地球上了。

周銘泰表示，蘭嶼吻鰕虎已和當地達悟族人共存數千年以上，堪稱最能代表蘭嶼的淡水魚，希望相關政府單位應盡速公告為1級保育類，並劃設保護區來保護蘭嶼吻鰕虎。

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(中時電子報)