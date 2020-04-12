低溫特報。(圖/氣象局)

周一、二(13、14日)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大，中部以北9至12度，北部及東北部沿海空曠及近山區有10度左右低溫發生的機率；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

周一預測低溫為中部以北9至12度，其他地區低溫約14至16度；尤其苗栗以北及宜蘭沿海空曠及近山區有10度左右低溫發生的機率；氣象局針對8縣市包括基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報率。預測高溫方面，北部、東北部及東部僅20至22度，中部及東南部高溫約23、24度，南臺灣白天高溫仍有27度。

周三(15日)清晨輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周三、周四東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象達人彭啟明12日晚間發文提醒，北方的境外污染已經上岸，未來飄近來多少，居住北部敏感性的朋友要稍微留意。

環保署空氣品質預報資訊，周一持續受大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中部以北擴散條件佳，南部地區位於下風處，須留意污染物累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度可能上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)