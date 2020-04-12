108學年JHBL國中籃球聯賽男子組冠軍賽，暌違7個學年再度挑戰冠軍賽的苗栗縣大倫國中，決勝節在主力「超級安」邱翊安領銜下挺過新北市安康國中追擊，終場大倫79比75險勝，勇奪隊史第2冠，邱翊安獲MVP及助攻王兩座個人獎。
大倫國中上次稱霸JHBL是97學年，100學年亦曾問鼎冠軍，但敗在北市金華國中，今天和本季黑馬安康纏鬥4節，驚逃駭浪中再度奪冠；安康國中106學年成立男、女籃球隊，締造成軍三年就闖進冠軍賽的亮眼成績，雖然屈居亞軍，但也創下隊史在JHBL最佳名次。
大會賽後公佈本季個人獎，冠軍賽MVP男子組為大倫邱翊安、女子組為復興國中張聿嵐，籃板王金華國中李俊廷、籃板后七賢國中蕭豫玟，她也獲得阻攻后，阻攻王則是溪湖國中曹振輝；抄截王信義國中張峻皓和安康國中游易融、抄截后大倫國中謝蕎亦，助攻王大倫國中邱翊安、助攻后普門中學王筱慶。
(中時 )
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