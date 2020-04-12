台灣近日捐100萬個口罩給東南亞部分國家，但新加坡總理夫人何晶卻在臉書留下「呃…」引起不少網友不滿。星國有一臉書粉專發表了相關言論，諷刺台灣1月禁止口罩出國，現在卻要捐口罩，底下引發兩國網友的論戰。

粉專《Singapore Matters》昨日晚間撰文，「你知道如果台灣沒有禁止口罩出口，新加坡會有足夠的口罩」，內文提到，新加坡在台灣有兩條口罩生產線，但台灣政府決定在農曆年過後禁止出口各類口罩，且貼文附上的截圖也寫著，「一月底禁止口罩出口，現在想要捐口罩給我們，謝謝啊」。

而在最一開始甚至還用到hijack「劫持」的字眼來諷刺台灣，雖然之後有修正內文，但部分錯誤訊息還是未更正。事實上，台灣只徵用國內廠商並未扣押星國的口罩，也未禁止口罩運送出國，且經濟部的公告也指出，1/24前的口罩訂單依舊可以出口。

新加坡網友認為台灣不可信。（摘自臉書）

星國臉書粉專酸台灣。（摘自臉書）

但底下有不少星國網友已經接收到錯誤的訊息並遭誤導，有人就留言回應，「台灣已經不可相信」、「請減少對台灣的依賴」。雖然經過部分網友的指認，粉專更正了小部分內容，但卻還是留下部分諷刺的文字。

(中時電子報)