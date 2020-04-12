新冠肺炎疫情日漸嚴峻，全球確診及死亡人數不斷飆升，醫護人員每日疲於奔命照護病患，一名護理師卻被病患家屬嫌手髒，讓她感到既難過又生氣。

一名女護理師在《Dcard》論壇寫道自己是病房護理師，她表示，政府有配套，住院家屬1天可領到2個口罩，所以每天白班護理師會協助發放口罩，但11日原PO在發放口罩時卻遭到家屬嫌棄手髒，當時她手捏著口罩的邊緣交給對方，並請對方簽名，但家屬看到她拿口罩的方式卻脫口而出「矮額，妳的手有沒有乾淨啊？」

原PO當場傻眼，隨即解釋醫院的工作車上都有酒精，護理人員也都會洗手，請對方放心。然而家屬一番話還是讓原PO相當不開心，她透露，當下很想回話「那你幹嘛來住院？不要拿啊，去外面排隊購買啊」但為免紛爭，還是忍住沒回話。她無奈表示「覺得沒必要這樣講話，就算是擔心也不用加上語助詞 『矮額』」。

網友看到貼文後紛紛為原PO打抱不平「誰歧視醫護和他們的小孩，我一定電爆對方」、「家屬真沒禮貌，辛苦妳了」、「沒有你的嘴髒吧」、「我們單位會帶手扒雞手套，省得一堆北爛家屬在那邊慮病症發作」、「遇到G8家屬真的很想巴下去」。也有網友疑惑「手套真的要戴，以免好心還要被嫌東嫌西」、「現在的時機點這麼敏感，我也覺得戴個手套比較好」。

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(中時電子報)