英國首相強生確診新冠肺炎，送住加護病房近一周後，於周日（12日）正式出院，會轉到首相鄉郊別墅休養，未知何時復工。強生還說，「我欠醫護一條命！」今日傳出，強生治癒出院，其實還有一段鮮為人知的祕辛。

根據大陸《新京報》報導，55歲的英國首相強生自從3月27日被確診感染新冠肺炎之後，一直在家工作。但在隔離10天之後，到4月5日，強生仍有「持續的症狀」和發燒，於是前往倫敦聖托馬斯醫院。

倫敦聖托馬斯醫院坐落於泰晤士河畔、英國國會大廈對面，距離首相府很近。據《每日郵報》報導，4月2日聖托馬斯醫院的醫生就被通知，首相即將入院，幾名醫生穿好防護服，在祕密通道等待。

倫敦聖托馬斯醫院制定了特別的接診計畫，準備好醫院秘密入口，設定了封閉走廊路線，可供首相乘坐電梯直達醫院12層的「神秘房間」（Magic Room）。

另外，還有一個電腦技術小組負責為首相建立加密的電子醫療檔案，只有指定專家團隊能夠看到治療記錄。

然而，醫生們沒有等來首相，反而在電視上看到強生2日晚在唐寧街10號門口鼓掌，向奮戰在抗疫一線的國民保健系統（NHS）醫護人員致敬，這是他入院前最後一次公開露面。

4月3日，強生持續咳嗽發燒，在和醫生以及秘書商討後，他同意減少工作量，花更多時間臥床休息。

據英國《快報》報導，當地時間4月4日，強生的病情惡化，不得不前往醫院。政府消息人士指出，首相5日被送入醫院時雖然有意識，但身體狀況「非常非常不好」。

英國首相府5日發布聲明稱，出於「預防措施」，強生前往醫院進行身體檢查。

事實上，強生一進入醫院10分鐘，就緊急插上氧氣管。他入住倫敦聖托馬斯醫院的「西敏病房」，這一私人病房擁有9間套房，在病房內可以看到泰晤士河、國會大廈以及大笨鐘。

政府消息人士稱，強生一直抗拒住院，因為這看起來像是他接受了特權待遇。多名部長和政府顧問都勸說首相早日入院接受治療。

6日上午，英國外交大臣對外稱「首相的精神很好」。但是當天稍晚，強生女友接到醫生電話，被告知強生在吸氧治療後仍然沒有緩解，進重症加護病房的可能性增加。據英國官方統計，進入重症加護病房的新冠肺炎病患，約有半數會死亡。

6日晚間8時，英國首相府稱強生因病情惡化，轉入重症加護病房（ICU），一天費用高達1932英鎊，必要時須使用呼吸器，更嚴重時將使用葉克膜（ECMO）。

強生在ICU的第二天並無太多資訊更新，直到4月9日晚，他轉入普通病房繼續住院觀察。英國首相發言人稱，強生「情緒極佳」。當強生被推出ICU病房時，眾多醫護人員為他鼓掌。

在未轉到普通病房前，還有一段插曲。英國首相發言人7日針對國的藥物援助，曾經表示：「我們相信，首相正在從英國國民健康服務體系（NHS）那裡得到最好的治療。他接受的任何治療都是醫生的事情。」他還補充：「我們對所有溫暖祝福表示感謝。」

因為在6日，美國總統川普曾在記者會上為強生送上祝福。

(中時電子報)