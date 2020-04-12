中部地區一名開早餐店的人夫，利用隔壁美髮店洗頭小妹常來吃早餐的機會接近，互留LINE之後，經常傳情色影片給洗頭妹「暗示」，進而邀約開車載到無人處所解開她的內衣，對年紀足以當他女兒的洗頭妹伸鹹豬手做出摸奶掐胸，撫摸下體的行為，後來被女子的弟弟發現，認為人夫利用他姊姊罹患輕度精障機會下手猥褻，所以報警提告。

不過，人夫在庭訊時辯稱他不知道洗頭妹有精障，因為她也會傳送性暗示內容的對話給他，所以他才會認為，洗頭妹也很喜歡「色色的」行為。

檢警調查，已婚育有3兒女的被告，曾經2次邀約洗頭妹在他住處及車內，趁沒人之時，脫下被害女的胸罩撫摸掐吮，還有手隔著褲子撫摸下體，後來女子的弟弟在姊姊手機，看到了她與隔壁早餐店的曖昧對話和情色影片，決定要替姊姊揭發出來。

法院審理採信被告不知洗頭妹有精障的說法，且雙方互有情愛的暗示，所以刑事部分判被告無罪，但是檢方提上訴還在審查中；而民事部分被告行為確實侵害洗頭妹身體隱私權利，所以判被告賠償25萬元。

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(中時電子報)