針對各界關注武漢當地無症狀感染者有多少轉為確診病例等問題，武漢市衛健委專家組專家稱，3月23日至4月10日，武漢新增無症狀感染者共447人，只有1例轉為確診病例；清查發現密切接觸者1291人，目前未發現續發無症狀感染者或病例。
談及武漢無症狀感染者中有多少轉為確診病例？專家稱，3月23日至4月10日，我市新增無症狀感染者共447人。其中，有1例本地感染者轉為確診病例，臨床分型為普通型，目前正在醫療機構隔離治療，病情穩定。該病例已於4月3日向社會公布。
專家還稱，3月23日至4月10日我市報告的無症狀感染者中，搜索發現密切接觸者1291人，目前未發現續發無症狀感染者或病例。
此外，武漢復工復產人員中篩查的無症狀感染者情況如何？專家說，根據核酸檢測平台統計資料，3月29日至4月10日，共篩查復工復產者143056人，其中核酸檢測陽性者113人，檢測陽性率0.08％。
(中時 )
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