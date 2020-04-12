中央9日宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市府加碼宣布八大特種行業實施「實名制」，連續四天突擊檢查店家，12日晚上由副市長陳子敬帶隊前往稽查，強調「有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所都應該停業」，金錢豹、海派兩家酒店不敢大「疫」，配合政策暫時停業，經發局長張峯源表示，最高罰款100萬元，業者勿心存僥倖。

中央流行疫情指揮中心9日宣布，全台酒店、舞廳等一律禁止營業，10日再度解釋凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業。

市府9日起配合中央政策，立即啟動聯合稽查小組全市查察，兩家登記為舞廳的營業場所均已停業，市長盧秀燕表示

台中市府12日晚上稽查特種行業，強調「有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所都應停業」，金錢豹、海派兩家酒店不敢大「疫」，配合政策暫時停業。（盧金足攝）

，防疫如同作戰，將持續強化所轄特定行業執行聯合稽查，發現有男女陪侍服務未停止營業，相關局處會嚴格執法。

市府今晚由陳子敬率隊經發局、都發局、消防局、警察局

、衛生局等局處組成「維護公共安全聯合稽查小組」，強力針對視聽歌唱業、三溫暖業、酒家業、酒吧業、舞廳業、舞場業、飲酒店業、夜店業等持續執行稽查。

對金錢豹酒店一樓為舞廳已停業，二到四樓登記為視聽歌唱KTV，不在停業之列，但市府稽查發現涉及「男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所」，符合中央要求應該停業對象，今晚到場稽查時，金錢豹與海派都配合中央政策停業。

陳子敬表示，感謝業者在疫情嚴峻時歇業，至於要停業到何時？將視疫情控制情況，為防範這些酒店女公關為了生計

，是否變成地下化，他直言，健康生命很重要，人人應自保

，不要為了貪歡，付出健康代價，也恐成防疫破口，害人害己。

張峯源說，業者勿再存僥倖心態，應配合中央立即停止營業，一旦查獲有陪侍且持續營業者，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，裁處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時 )