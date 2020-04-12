中信兄弟主場迎戰統一獅，是世界矚目的全球首戰，不過兩隊平手僵局打進延長賽，最後11局上半前5打席沒敲安打的陳傑憲，敲出致勝安下打回超前分，最後統一獅以4比1爆冷門擊敗兄弟，陳傑憲獲選單場MVP，賽後也說真的吐一口怨氣。

陳傑憲是獅隊第一棒，也是這全球首戰的第一位打者，但首打席遭到兄弟先發洋投米蘭達3球三振，總計前5打席吞2K、1次保送，敲出致勝安後他說，「有吐一口氣的感覺，因為平時我不常吞三振，但今天就有2K了。」

陳傑憲表示當時1人出局一三壘有人，代總教練林岳平只說希望他用拉打，就算擊出滾地球也能靠腳程上壘、不會造成雙殺，他也僅想著確實擊球，有這麼好的結果自己也意外。

此勝除了是獅隊本季首勝、全球職棒首勝之外，也是獅隊剛上任代總教練林岳平的生涯執教首勝，陳傑憲在外界不看好的情況下為獅隊打下首勝，「恭喜餅總拿下第一勝，雖然很辛苦但我們還是贏了，我們的陣容確實比不上其他隊，不過春訓時教練就灌輸我們大膽玩球，感謝教練團的觀念，希望能持續保持、拿下勝利。」

(中時 )