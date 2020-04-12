新冠肺炎疫情全球蔓延，美、陸機艦在台海與南海較勁，不見和緩，反而持續加碼，你來我往，只盼雙方不要失控，以致擦槍走火，台灣身處險峻局面，更要慬慎因應，做好萬全準備。

馬政府時代，兩岸關係和緩，國安單位有套論調，「觀光、求學、做生意，大陸人來台愈多，兩岸往來愈頻繁，台灣愈安全」。說得不好聽些，中共飛彈若瞄準萬里的愛國者飛彈陣地，只要稍偏一點，打到的會是在野柳欣賞女王頭的陸客。

換言之，兩岸若鬧翻，萬一走到兵戎相見，徵候之一就是大陸禁止觀光客、學生來台，並召回所有在台灣的大陸人，這些動作，具有預警性，我方須視情勢發展，有所因應。

目前在台灣，可以說除了陸配，幾乎已無大陸人，雖然軍方高層認為，大陸如果要對付台灣，採取的手段應是經濟措施大於軍事行動，但如果台、美真踩到大陸底線，大陸在軍事考量上，自是少了層顧忌，台灣安全也就多層風險。

當然，也有人認為，台海真若衝突，大陸不會在乎在台陸人的安危；也有人說，美國是否撤僑，才是台海是否有戰事的指標；也有人說，大陸軍力發展已有能力做到只會癱瘓我軍事目標，不傷及無辜百姓及民生基礎建設，即使是外國僑民應該也會安全。

疫情期間，美國反中政策步步進逼，台灣應理性因應，而非因抗疫有成，配合美國加碼，益形高調。面對大陸軍事威脅，蔡政府首要思考是如何趨吉避凶。遼寧號出海演訓，選在美軍航母戰力因疫情而受影響，以及在台灣大陸人最少之際，是有其政治意涵，不可輕忽。

(中時 )