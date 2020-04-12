塑膠對我們的環境來說，是一個日益嚴重的問題，最大原因是塑料很難分解，許多種類也很難回收，導致環境中都是塑膠垃圾，甚至海洋裡的塑膠汙染，也進入了海洋生物。最近，科學家終於發現一種細菌，能夠分解最難破壞塑膠。

科學警報(Science Alert)報導，塑膠有很多種，最粗略的分類，可區分為「熱塑性」與「熱固性」，熱塑性的塑膠，遇熱會融化，雖然會有其他安全性問題，不過至少它可以回收；而熱固性塑膠，遇熱不會融化，而是燃燒，所以它不能回收再使用，聚氨酯就是一種不能回收，也很難分解的熱固性塑膠，它的用途又很多，洗滌綿與隔音泡綿就是聚氨酯。

科學家在垃圾埯埋場底層，發現有許多脆化的塑膠，似乎已經被頗大程度的分解，於是開始研究。在分菌株後，科學家確定它們是一種列為假單胞菌屬（Pseudomonas sp）的細菌，這類型的細菌頗多，會造成傷口感染的綠膿桿菌也屬假單胞菌屬。

接著科學家進行了基因組分析和其他實驗，以確定細菌的能力。科學家發現，它們看起來它似乎可以裂解聚氨酯的的化學鍵咬合，然後將氨給分離出來，成為它們的養料，氨被再分解後，形成碳與氮。

德國海姆霍茲環境研究中心(Helmholtz Centre for Environmental Research,UFZ）的微生物學家海曼‧哈皮爾(Hermann Heipieper)說：「這一重大發現，代表難以回收的PU類塑膠，有了生物分解的方式」

2015年的數據顯示，歐洲每年生產的聚氨酯塑膠，超過350萬噸。它的用途很大，因此相關產業很多，相對的廢棄聚氨酯垃圾也極多，但是卻很難處理，若將其燃燒，會有廢氣問題，要是放在垃圾填埋場，它會釋放出有毒的化學物質，包括致癌化學物質。

發現可分解聚氨酯的細菌，科學家可以尋找如何分解這種塑膠的特殊物質，也可以改變其製程，從而有可能使其在將來更容易分解。

(中時電子報)