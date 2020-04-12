何妤玟與丈夫邵天成結婚8年，兩人育有2個女兒，12日傳出離婚消息，何妤玟說：「我們2019年初就談這件事，經過1年的協談、轉化，今年初簽字，不管之前有多少爭吵、掉了多少眼淚，最後我們是手牽手一起完成離婚，法律上，我們已經不是夫妻了。」

談到最初的離婚衝突點，何妤玟坦言，自己15歲就出道，當了大半輩子的明星，這個過程也低潮過，2年前因為父親過世、母親重病，她逐漸萌生一個念頭，「我開始對生命有不一樣的看法，死亡離我很近，我開始想說，我的人生難道只是某個人的太太或媽媽嗎？」她在低潮時，開始上心靈成長課程，也與邵天成一起參加婚姻諮商，但她最終發現，「我們對關係的認同、看待不同，我沒辦法接受我只是孩子的媽媽。」

何妤玟與邵天成認識不到1個月就閃婚，兩人婚姻前幾年都像熱戀，她說：「我從來沒有覺得自己結婚了，慢慢的2個小孩忙得焦頭爛額，結婚6、7年後，我發現我們之間好像沒有激情跟火花，我開始思考，我人生要的是什麼？我能夠接受另一半這樣對待我嗎？」她誠實面對自己，「大部分的人好像可以維持現狀，但我真的不能妥協在這種關係，我希望有一個人可以單純的愛我，不是因為我是妻子，或是孩子的媽媽，這一點我很浪漫。」

(中時 )