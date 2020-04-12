何妤玟與丈夫邵天成結束8年婚姻，兩人育有2個女兒，仍住在一個屋簷下，12日傳出離婚消息，何妤玟表示：「很謝謝先生一路以來給我的支持，現在看似和平，其實我們度過了很多危機，我們一直告訴自己，希望手牽手解決這個問題，我們連簽字都是手牽手一起去。」

歷經父喪與母親重病，何妤玟開始思考自己的人生價值，談到一路走來的喜怒哀樂，她感性地說：「我先生讓我相信，夫妻分開不是只有那一張紙，更多的是信任與愛，不能說離婚之後就沒有問題，對於小孩教養還是會有不同的意見，但這一兩年的調整，我們知道自己不適合當某個人的太太，跟某個人的先生，我們現在只想要當朋友，跟孩子唯一的父母。」

何妤玟提及目前小孩為共同監護，加上夫妻財務一直是分開的，所以沒有任何財產分配問題，現在住的房子是前夫家的，兩人離婚後，現在的相處反而更為快樂。而何媽媽剛開始勸合不願離，後來一路陪著女兒走來，現在全心支持何妤玟的決定。

(中時 )