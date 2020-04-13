隨著中國大陸持續復工，工作天數恢復正常，和廠商積極回補庫存持續追單的樂觀氛圍，3月營收截至10日共計1715家上市櫃公司公告，繳出月增1334家、年增726家，190家創1年新高，53家創歷史新高的亮眼成績，也讓台股無畏新冠肺炎疫情持續蔓延全球的利空衝擊，展現周線大漲5.1%的亮麗表現，但基本面和技術面的衝擊，才是本周即將面臨的挑戰。

上周四召開法說會的股王大立光，第一季每股純益50.1元，69.8%的超高毛利率，寫下最旺淡季紀錄，但第一季終究是過去式，在法說會中，也宣告了保守的第二季展望，疫情衝擊智慧型手機終端需求，將造成營收4月比3月差，5月也比4月下滑的趨勢，也坦言6月「還看不到」，老實的股王對第二季品牌旗艦手機提出了需求不振的預警，也讓大立光股價在法說會前後二日累計跌幅重挫近7%，預期也將使3月營收優於預期的電子股反彈行情，在本周暫告一個段落。

對照到技術面，台股本波行情從3月中的全球股市恐慌殺盤，殺到波段低點8523點後，一路反彈到10日收盤的10157點，反彈點數已超過1600點，換算幅度更高達19%，但上檔面臨的是3月13日逾3千億元的套牢量能，以及10359-10171近200點的空方缺口沈重反壓區，就目前5日均量只有1571億元，以及外資買超未能延續之下，要挑戰的難度非常的高，多方還是不要硬過的好。

不過上檔壓力雖然沈重，全球各國持續積極救市，只要一有不佳的經濟數據，就會端出大灑幣的護盤政策，讓全球股市維持抗跌，台股也有官股持續護盤，成交量能雖然不足，但電子、金融、傳產類股輪動狀況尚佳，例如上周五電子休息，金融類股就適時擔綱撐盤要角，大漲2.56%，累計上周外資小買21.7億元，投信卻是愛台股大買60億元，八大官股也是持續買超50.8億元。

本周行情，短線震盪難免，不過投資人剛好可以趁著震盪的時機，檢視手中持股強弱，如果反彈弱於本波大盤，應該要果斷調整持股，趁拉回布局法人持續買超、位階已領先大盤封閉空方缺口，以及產業展望成長的族群，例如NB、伺服器、記憶體等，才能享有持續上攻的動能。

（中華財經台陳昆仁分析師）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)