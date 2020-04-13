2006年蔡姓少與就讀國小的2名女兒陳屍在台北縣汐止住家臥室床上多日遭人發現，檢警相驗3人遺體內含有大量乙醚，但因為身上都無外傷且無外力侵入房間跡象，完美的密室殺人手法讓整起案件懸宕2年。蔡女2年內冤魂不散，多次帶著女兒用各種無法令人解釋的靈異現象，回到家中尋找父親、承辦檢察官與偵查隊長訴苦並指引偵辦方向，竟在2年後，讓檢警順利偵破這起震驚社會，情婦教唆小王「現場直播」殺害3名妻女的冷血密室殺人案。

警方指出，冷血的兇嫌張鶴齡，在2006年因打麻將女子蘇玉真相識，在日久生情下不顧家庭，與蘇女在外租屋私通，但後來東窗事發，張鶴齡外遇偷吃的行徑被蔡姓妻子抓包，卻「見笑轉生氣」，不但對妻子拳打腳踢，甚至砸毀妻子機車，事後遭到妻子提告毀損及家暴。

汐止蔡婷宥母女3人命案，刑事局傳喚死者前夫張鶴齡女友蘇玉真（左）到案說明後移送士林地檢署收押。（方濬哲攝）

張鶴齡心生不滿下，在2006年4月的某個深夜穿雨衣、戴安全帽，避開監視錄影器的側錄，從十六樓的頂樓利用繩梯攀爬到十五樓陽台，再趁廚房後門未鎖侵入房間，由於當時妻子與女兒已經熟睡，張嫌先到主臥室用乙醚摀著妻子迷昏後用枕頭摀著口鼻造成窒息而死；接著又到 2女兒的房間內，先迷昏沉睡的二女兒，再摀住大女兒的口鼻，已同樣手法殺害2名女兒。

張嫌在犯過程中，為了取信蘇女，竟然在蘇女要求下，全程打開手機犯案，讓蘇女以現場直播方式，聽到他活生生將3名妻女迷昏悶殺。事後張嫌開始精心布置現場，先將三人擺正躺臥床上，將也將睡姿移正、頭髮 梳齊、還將棉被蓋到脖子附近，之後再打開除房瓦斯，並將將後門反鎖後，悄悄的從繩梯走原路離開，讓現場如同瓦斯不慎外洩的自殺場景。

隔幾天後母女3人屍體遭到發現，但檢警相驗時，發現3人表情安詳，沒有明顯掙扎跡象，但卻又因血液中有高濃度乙醚，不敢輕易結案。但是死者蔡女的父親事後卻向檢警表示女兒常帶著2位孫女託夢給外婆，孫女還不斷喊肚子餓，要外公外婆煮飯給她們吃。而蔡女還直指是遭丈夫張鶴齡摀住口鼻害死的，更詳細描述了張鶴齡從樓頂爬窗進入屋內的詳細過程，希望爸媽幫她們母女伸冤。

涉嫌殺害妻女的張鶴齡利用後陽台的攀爬空間，從未反鎖的後門侵入殺人，再攀爬事先預備的繩梯離去，讓命案現場宛如自殺現場。(中時資料庫)

最玄的是，蔡父說，「女兒頭七當天，家中客廳突然飄霧陣白霧充滿整個屋內，但他們往外一望，樓上、屋外卻都毫無白霧飄渺，心中正疑惑時，老婆突然說女兒和孫女返家看家人了，這時見3個身影在白霧中若隱若現，直到他們向女兒說一定會找出兇手，屋內的白霧突然瞬間消散。」更讓他堅定女兒一定是遭殺害。但檢警卻因沒有任何直接證據，而且張嫌案發後就長期在大陸廚具工廠工作，讓整起案件沉寂2年之 久。

這起案件從發生後靈異事件層出不窮，不斷指引著簡警一步步揪出兇嫌。除了死者母女3人向父母及外公外婆托夢外，當案件陷入膠著時，原本承辦檢官調職，由剛到任的士林地檢署檢察官林宏松接辦。

但在到職上班第一天，林宏松檢察官突然在辦公室內，聞到一股香味，這股香味充斥著辦公室，由於自己沒有用香水習慣，他感到相當怪易，於是循著味道來源，發現味道竟然在前一任檢察官移交的堆積如山290件卷宗當中發出來，他一件件翻閱，竟然發現味道就來自蔡姓母女命案卷宗內，用來比對死者體內乙醚成分用的精油。他仔細查閱後，發現前一位檢察官原本打算將命案以一氧化炭中毒結案，他愈看愈覺死因可疑，於是決定重啟調查。

林宏松立刻率刑事局偵四隊幹員及汐止警方到凶宅看現場，因房子當時已經空了一年，停水斷電十分陰森。林宏松說：「走進凶宅時全身豎起雞皮疙瘩，像夏天打開冰箱一陣冰涼。」看現場後，警員紛紛肚子痛、頭暈或腳痛，汐止偵查隊長拉肚子三天。

甚至當時聞訊，跟隨警方前往凶宅採訪的媒體，都聽到大樓警衛不斷訴說，在這幾天員警在場時，不斷有女子打電話到警衛室，要求訂便當送到凶宅要給員警吃，聲音聽起就像是蔡女的聲音。

事後嫌犯張鶴齡日前從大陸返台，警方曾要求他接受偵訊卻毫無突破。林宏松回憶指出，2008年6月19日提訊張鶴齡偵訊，問到20日凌晨張都否認殺妻女，他清晨3時回家就寢，早上7點，突然聽到好幾聲清晰女聲叫他：「起床！起床。」他嚇得睜眼驚醒，這時電話也同步響起，刑事局偵四隊長正好來電：「報告檢座，張鶴齡承認殺害妻和2個女兒，破案了。」終於讓懸宕已久的密室殺人案順利偵破，不少幹員，也同時在當晚夢到，蔡婷宥母女微笑著道謝緩緩消失在夢境當中。

(中時電子報)