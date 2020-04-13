星網友回應台灣捐口罩。（圖／取自PTT）

外交部日前宣布，將捐贈100多萬片口罩給予新南向國家，其中包括新加坡。而新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）分享了相關新聞報導，卻寫下「呃……」（Errrr ....），引起外界關注，而據了解，何晶臉書也遭到台灣部分網友出征。

行政院也緊急在今天下午做出回應，發言人Kolas Yotaka表示，「星國總理夫人的個人臉書評論，行政院不會評論其在臉書上的意見，未來會繼續同星國維持友好關係」。外交部呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。

不過此事件在網路上持續發酵，PTT上有部分網友持續對新加坡謾罵，由於PTT是匿名制，無法分辨是否確實是台灣網友。

另外，有人貼出新加坡總理夫人何晶臉書下方留言，除了繼續戰台灣政府捐口罩一事之外，也有比較溫暖的留言，例如（有些留言經過翻譯年糕翻譯，因此擇要意譯）：請轉達台灣，要求台灣為人民留著口罩，因為看到他們需要用電鍋蒸過再用。也有人表示：謝謝台灣，但請留給台灣人民，因為他們需要排隊幾個小時，才可以買到配額。

(中時電子報)