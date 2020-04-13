新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）昨在臉書分享台灣擬贈新加坡相關新聞報導，她卻寫下「Errrr……」（呃……）的曖昧反應，引發台星網友激烈論戰。許多想要來朝聖的網友竟一時之間找不到那篇原始發文，以為貼文已被刪除，但經過實際查證，在何晶的塗鴉牆發文中，截至12日晚間11點，她已經轉貼171篇貼文，像是生活小常識、布口罩、口罩套的照片等(還在持續增加中)似乎是試圖洗掉那篇文章，也導致外界誤以為被刪文了。

台灣近日開始向外提供口罩等醫療物資援助，新加坡也在名單內，但何晶昨天在臉書轉貼相關報導時，寫下「Errrr……」（呃……）的曖昧反應，這個「Errrr……」的貼文發出後，讓台灣網友認為她相當不領情，有不少人到她的臉書灌爆留言，短短一天，已有超過1.4萬則留言。

有網友直奔何晶粉專想要朝聖留言時，一時之間找不到那則PO文，還納悶以為何晶已刪文，不過仔細一看，其實何晶並沒有刪文，但她卻瘋狂轉發近百篇的新聞、小常識、口罩套照片等，使得「Errrr……」的貼文被因此洗版被深埋在轉發文海中。此事也被分享到批踢踢上，許多網友看了笑說「一小時發68篇，明顯洗文啊XD」、「好了啦，鵝夫人」、「不要理她就好了」、「我昨天看的時候就在洗了啊，我拉很久才看到Errrr那篇」，不過也有人說「綠衛兵一定要出征到人家自刪才罷休？」、「是選舉期出征慣了逆」。

(中時電子報)