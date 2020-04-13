Elly先前為品牌拍攝時尚照片，被誇有超模氣勢。（摘自Elly IG）

綜藝天后小S不只是成功主持人，對於時尚也有獨到見解，她的14歲大女兒許曦文（Elly）近日為JORYA品牌拍攝一系列時尚照，宛若超模上身，引起高度討論，小S近日受訪分享母女間的約定，「看到Elly弄得那麼時尚，但是我穿透她的時尚外表後，看到她非常單純、也可以說是幼稚的特質，她開始接觸到真正的工作後，我跟她講，一定要準時！」

小S笑稱，Elly曾因無法被手機上的鬧鐘叫醒，她氣到一次買10個鬧鐘給女兒，「我跟她說了，如果工作就不准遲到、不准耍大牌，如果接的工作需要跳舞什麼的，就是給我好好練，不要讓別人覺得，怎麼好像還沒準備好的感覺。」對於女兒近日拍攝的時尚照片，她不改幽默笑說：「這個死孩子怎麼會擺出這種表情？根本就是暗中在崇拜我。」

女兒們是否會在家裡與小S比美，她回應：「在家當然會稍微開一下她們的玩笑， 『Elly妳是不是覺得自己很會擺POSE？其實妳還有很多沒有擺過，比如性感的、復古的。』我會在餐桌上擺出各種表情還有動作，最後還會站起來。」3個女兒這時候就會看著小S直喊，「媽媽妳好欠揍！」

至於怎麼培養時尚感，小S表示：「我從來沒有要培養小孩時尚感這件事，這根本不重要到極點，我希望她們有禮貌、懂得尊重別人、有愛心跟有寬廣的心胸，更懂得道歉的勇敢，希望可以培養出來這樣的小孩。」但她也笑稱穿休閒服去接女兒們下課，小女兒許老三會狂問：「妳穿睡衣嗎？」

女兒們還會強調其他媽媽都穿裙子，小S每次都會反駁，「那是休閒服！妳們對於休閒服的時尚非常不了解，真正把休閒服穿得那麼時尚，就是妳媽一個人了，我頂多放這種狠話，但其實是在耍寶。」她認為時尚感就是品味，自己在生活中跟女兒分享看待世界的方式，她有時也會稱讚女兒身上的單品，卻經常得到這樣的回答，「那是姨媽送的，那是范范乾媽送的。」相當逗趣。

(中時 )