上海重陽投資管理公司總裁王慶近日表示，疫情發展至今，一場嚴重的流動性危機正席捲全球，無論最終是否引發系統性金融危機，美股和美元市場「牛市」或將終結，而經過市場前期的調整，A股目前的投資價值已經達到了很高水準。

據《經濟參考報》引述王慶說，當前大陸與全球市場的互聯互通程度不斷提高，儘管在全球資本市場動盪的時期，A股和人民幣債市場很難獨善其身，但大陸國內基本面相對樂觀。

他指出，歐美國家之前一直借助貨幣政策和財政政策刺激股市上漲，而大陸則一直在做「困難的事」，也就是防範化解重大金融風險。因此A股此次表現反而較好。

至於此次會否產生像2008年一般的金融海嘯，導致進一步加深全球經濟危機？王慶認為，金融危機爆發的重要標誌是金融體系裡重要金融機構如銀行、保險公司等倒閉。而目前全球金融市場動盪主要停留在資產價格階段，尚未出現重要金融機構破產倒閉，但未來走勢仍需密切關注。

(旺報 )