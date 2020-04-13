石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）周日敲定歷史性協議，5月1日起至6月底，每日減產970萬桶，這是歷史上最大的一次減產。協議也結束了沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間，在3月初爆發的價格戰。

新冠肺炎加劇打擊石油需求，全球石油供過於求。（OPEC+）歷經4天的馬拉松式會談，加上美國總統川普想阻止油價下跌的壓力，（OPEC+）今天終於達成減產協議。這項協議一波多折，（OPEC+）原本在9日提議，每天減產1000萬桶，約佔全球石油供應的10％，但墨西哥反對。10日登場的20國集團（G20）能源部長會議雖同意減產，但卻未討論細節。

根據CNBC報導，周日舉行的緊急會議，產油國爭先恐後達成協議，以期在新冠病毒持續打擊需求的情況下，挽救油價。根據（OPEC+）的最新協議，墨西哥將每天減產10萬桶，而不是最初要求每天減少40萬桶。每天減產970萬桶的時間將從5月1日開始，並將一直持續到6月底。

Rystad Energy的分析主管Per Magnus Nysveen在電郵中指出，儘管最後的減產幅度低於市場需求，並且僅延後了庫存限制問題，但現在避免了最壞的情況，至少是對能源行業和全球經濟的暫時救濟。

這項協議一度因為墨西哥拒絕原先規劃的減產幅度而陷入困境。美國總統川普表示，在美國表示將減產後，促使墨西哥重返市場。川普沒有詳細說明減產措施，只表示墨西哥將在以後償還美國。

（OPEC+）希望集團以外的國家，包括美國，加拿大和挪威，也將削減產量，以提振價格。川普之前曾說過美國會縮減產量。美國能源部長（Dan Brouillette）週五則是重申，美國到今年年底將每天減產200萬桶石油，甚至上看300萬桶。

(中時電子報)