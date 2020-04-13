今(13日)受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹縣、桃園市清晨出現6.1度平地最低溫，新北市新店區也有6.4度低溫。

氣象局13日清晨針對15縣市發布低溫特報，其中3縣市甚至是橙色燈號(非常寒冷)，為新北市、桃園市、新竹縣，有6度以下氣溫發生的機率。（圖/氣象局）

中央氣象局針對15縣市發布低溫特報，其中橙色燈號(非常寒冷)為新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)為基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今明(13、14日)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大，中部以北9至12度，北部及東北部沿海空曠及近山區有10度左右低溫發生的機率；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。周三(15日)清晨輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周三、周四東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

環保署空氣品質預報資訊，周一持續受大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中部以北擴散條件佳，南部地區位於下風處，須留意污染物累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度可能上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)