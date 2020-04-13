4/13-4/19｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

譚德塞罵台一事延燒，星座專家唐綺陽9日在臉書上提及該事件笑稱：「我們就忍耐著再聽一些鬼話吧！」她說自上周六中午水星甫進牡羊，大家應已充分感受到「火大、跳腳、衝突、指責、攻擊、罵髒話」的火力感，火象能量讓事件主角是莽撞衝動者惹人注目、自私白目者令人傻眼、年輕人表現出色所以「英雄出少年」等，都是「很牡羊」的事件，還搭配上月亮也在火象（射手），所以更火花處處、火力四射。

唐綺陽也坦言這波「牡羊能量體會」之所以重要，是因牡羊能量正衝撞魔羯星群，直到周三（15日）太陽出相位前，權貴、上位者都要當心「被攻擊」，好比又傳出皇室、政要染疫，或個體造成組織動盪（清明出遊者是否過關），唐綺陽慎重表示這些都在周三晚餐前必須緊繃，而到了周四，本次的「命運十字路口」是否有災情，災情又是如何便會有初步答案。

接下來水星也要經過牡羊（4/28前），下半年又都是火星牡羊（6/28至明年1/7）。唐綺陽說，牡羊與魔羯的衝撞幾乎瀰漫整年（只有五、六兩月倖免），「大廈將傾、爐灶重啟」的災難感難免，她籲大家要有面對現實的心理準備。

未來一週「日牡羊最後衝刺」，節氣交換氣流動盪，天氣變異、人心浮躁，遇挑釁請多小心。4/19太陽將移位金牛了，金錢問題受到凸顯，個人的經濟狀況、行業的經濟衝擊也一一浮現，是政府端出金錢政策的時機，企業可有關鍵性的決策。

本周冥王星開始進入停滯（4/26逆行），唐綺陽說，嚴峻的考驗速度放慢中，甚至微微煞車，讓人有機會反省（或被反省）。火星、土星都在水瓶，科技或是個人化產業出現新商機，展現欣欣向榮的可能性。

重要星象：太陽白羊最後衝刺，冥王星停滯期，火、土都在水瓶。

工作注意↓

金牛：表現亮眼有契機出現

天蠍：有好消息出現，競爭中能拔得頭籌

射手：展現積極主動，才能搶得先機

水瓶：遇到可敬的對手，可試著效法對方

桃花注意↓

雙子：太過情緒化，要適時檢討自己

獅子：要懂得經營情趣，以免太無趣

魔羯：感情是否打開，全靠自己決定

雙魚：感情上有陰錯陽差的感覺

財運注意↓

巨蟹：因資源匱乏，感受到理財的重要

處女：理財調整的關鍵時期

健康注意↓

白羊：當心太勞累，造成腦神經衰弱

天秤：注意心血管疾病或血壓問題

唐綺陽說到了周四，本次的「命運十字路口」是否有災情，災情又是如何便會有初步答案。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)