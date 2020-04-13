小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】國旅崩盤 礁溪長榮周休三日

清明出遊人潮觸動「國家級警報」，成為壓垮國旅的最後一根稻草，度假區飯店訂房率首當其衝。長榮國際連鎖酒店旗下礁溪長榮鳳凰酒店5月起乾脆「周休三日」，只有周五到隔周一營業，創下飯店業縮時營業的首例，也開出度假區大型飯店告急的第一槍。

【2】世界第一球 小英宅在家看

新冠肺炎疫情全球肆虐，中華職棒領先全球開打，中信兄弟「最貴洋投」米蘭達昨天投出第一球，全球都關注，蔡英文總統也宅在家裡，與愛貓窩在沙發上，一面吃零食、一面看電視轉播職棒。而這場今年全球首戰，就打了長達11局延長賽，獅隊才以4比1擊敗兄弟，拿下全球首勝。

【3】台口罩援助 星總理夫人呃…惹議

外交部日前宣布，將捐贈100萬片口罩給新南向國家，其中包括與台灣一向關係不錯的新加坡。不過，新加坡總理李顯龍夫人何晶11日下午在社群媒體上分享相關新聞報導，並寫下「呃…」（Errrr....）的評論，她的反應也讓台、星雙方甚至大陸網友在留言處吵成一團。

【4】大甲媽遶境延期 逾30億泡湯

媽祖是台灣重要宗教信仰，因迎接農曆3月23日媽祖聖誕而起的「三月瘋媽祖」系列活動，更是台灣200多年來重要民間慶典，也促進遶境沿途周邊產業發展，今年受新冠肺炎疫情影響，全台各媽祖廟先後停辦遶境，被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境也急踩煞車，估計超過30億元商機受衝擊。

【5】何妤玟因了解而分開揮別8年婚

何妤玟與丈夫邵天成結婚8年，育有2個女兒，何妤玟也常上節目分享家庭生活，12日傳出離婚消息，外界震驚。她昨表示：「我已經在今年初簽字離婚，在這之前我們經過許多磨合與努力，也有過爭吵與哭泣；最終，我們一致認為和平的分開才是對彼此及孩子最好的決定。」

(中時電子報)