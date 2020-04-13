37歲的女星陳伶宣（宣宣），去年5月嫁給聯合醫院肝膽科主任醫師林暘朝，夫妻倆至今尚未有愛的結晶。3月31日本刊讀者在台北市萬華區的聯合醫院巧遇宣宣，只見穿著輕便、小腹平坦的她到中醫內科看診，事後本刊致電宣宣，她坦言的確是為了「受孕」求診，更自爆因為求子心切，一度出現「假性懷孕」的烏龍。

因親切形象被粉絲封為「最親民醫師娘」的宣宣，被讀者直擊看中醫內科，她也大方表示，和老公積極做人已經十一個月，期間試過許多方法，除了吃三個月的健康食品照顧卵巢，今年二月也開始吃排卵藥、打了一次排卵針，之後再打破卵針，可惜「大姨媽」還是來報到，「原本我一直在東區的知名婦產科看診，最近想換中醫調理試試。」

這次陪宣宣看診的除了助理，還有一位同樣戴著口罩的大眼美女，原來是宣宣的姊妹淘何璦芸。由於何璦芸很希望好友能早日當媽，甚至早就向宣宣承諾，會好好照顧懷孕的她，看得出身邊友人都替宣宣的生子進度著急不已。

求子心切的宣宣，試過多種方法助孕仍未成功。（圖／讀者提供）

宣宣的另一位好友、半導體千金張喬菲，則是向宣宣推薦「排卵試紙試驗法」，她說：「每天早上用試紙驗第一泡尿，如果顏色很深就可以行房，這樣比較容易『中』。」張喬菲還送給宣宣「好孕棉」，並叮囑她「一片放在枕頭下，一片放包包內隨身攜帶，還有一片要在經期第一天使用」，但神經大條的宣宣覺得用法太複雜，笑說：「我都亂丟一通，沒有正確使用。」

在積極求孕的過程中，宣宣一度出現「假性懷孕」的狀況，她無奈地表示，有次參加節目遇到育有兩子一女的廖家儀，她向對方透露自己近期有想吐、腰酸、食量變大等跡象，著急地問過來人：「是不是懷孕了？」廖家儀卻告訴她，這可能是因為急於當媽而出現的「假性懷孕」，讓宣宣難過地說：「原來是心理影響到生理，買驗孕棒來驗，果然沒有成功。」

看診結束後，宣宣的神情明顯輕鬆許多。（圖／讀者提供）

「每次經期來的時候，都會很失望很沮喪」，比起宣宣的心急如焚，宣宣的老公則相當淡定，要老婆保持平常心。但宣宣苦笑著說：「有時候我們去拜拜，還是會不經意看到老公站在註生娘娘前講話講很久。」或許宣宣老公的鎮定，是不想給老婆壓力，實在相當暖心。

宣宣和醫師老公林暘朝婚後積極求子，貼心的老公從未給她壓力。（圖／翻攝自宣宣臉書）

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(中時電子報)