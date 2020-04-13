年賺好幾個億的「金曲歌王」林俊傑（JJ），不只自己出手闊綽，對工作人員也很大方。日前本刊在JJ位於台北市內湖的工作室門口，直擊他的百萬雙B愛車疑似停車不慎，輪胎框刮到人行道，原以為是JJ失手，想不到從駕駛座現身的，竟是他的私人助理。

名車輪胎框被刮，送廠修理好歹要花上萬元台幣，但JJ仔細檢查受損程度後，反而笑嘻嘻地安慰助理「沒事」。愛車被A還這麼淡定，也不打算讓助理賠錢，看來JJ真是個佛系老闆。

（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)