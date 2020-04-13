呆萌貓狗人見人愛，病殘動物卻往往乏人問津，過去在收容所更常被列為「死刑」對象，諾亞方舟動物同樂協會理事長戈家黎，不忍見毛孩在鐵窗內痛苦，6年來花費千萬搶救近百貓狗，縱使知道牠們生命不能長久，戈家黎仍用心營造溫暖的家，忍痛面對愛寵離開，只期盼牠們在幸福與關懷中渡過最後歲月。

3月17日下午，本刊記者造訪隱身於北市某辦公大樓的諾亞方舟協會，一進門就看見多隻貓狗蜂擁而上，一雙雙大眼寫著最真摯的信任，難以相信牠們大多是失去經濟價值而被人類丟棄，或是遭不當對待的孩子。

曾經痛苦的歲月在牠們身上或多或少留下了傷痕，部分狗兒聲帶遭切除，本該明亮的叫聲只剩微弱嘶吼，還有毛孩因疾病被摘除眼球，或是遇上意外而半身癱瘓，繁殖場出來的孩子更一身是病，關節和各種內臟問題讓牠們連走路都是困難。

這些孩子多半遭不肖業者棄置山野中「等死」，幸運的被路過民眾發現送去收容所，但零安樂未執行前，老病傷殘貓狗往往被列為優先「死刑」對象，即使不用藥物奪走生命，在缺乏完整照顧下，牠們也難撐過艱惡環境而凋零，戈家黎不忍見到毛孩困於鐵欄內受苦，決定開始搶救，並幫他們找尋永遠的家。

在零安樂未執行前，年邁生病的動物往往被列為優先安樂的對象，即使不施打藥物，牠們也難在艱惡環境中生存。（圖／報系資料照）

除了諾亞方舟動物同樂協會理事長身分，戈家黎也經營公關公司，她留著一頭浪漫長髮，渾身上下充滿都市女子的幹練氣息，完全顛覆大眾對動保人士的偏見，但她自嘲，開公司不是為了賺錢，而是要養活毛孩。

戈家黎過去擔任愛媽，曾飼養過癲癇犬和因重傷的狗兒，她6年前在收容所遇到被繁殖場棄養的老狗Milka，Milka當時患重度心臟病和肺積水，平時總蜷縮角落不願理人，聽到自己聲音卻主動靠近，她立刻將狗兒送醫，獸醫則表示，若再晚一星期「Milka將一命嗚呼。」

戈家黎因而開辦諾亞方舟協會，6年來投入千萬救助近百貓狗，每月醫療安養費就近30萬元，其公關公司盈餘多半用在協會各項支出，她也早向下屬挑明，加薪幅度偏低，恐怕也沒有巨額的業務獎金，多數下屬對這番看似「慣老闆」的宣言毫不在意，其員工石珀韶更認為「有動物陪伴比較重要」。

石珀韶看著老闆長年救助動物，對其過人毅力敬佩又驚嘆，自己也從協會領養患有心臟病的瑪爾濟斯作伴，並在戈家黎鼓勵下每天帶來公司上班，在繁雜公務中享受狗兒的療癒，笑說自己會持續為公司賣命，好支持協會順利營運。

戈家黎說，協會最大宗旨，是希望老病殘動物能跟其他毛孩一樣，享有愛與被愛的權利，期盼大眾給這些孩子機會，讓飽受風霜的牠們在幸福中重生，在溫暖懷中重新展露笑顏。

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(中時電子報)