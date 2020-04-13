諾亞方舟動物同樂會協會長年照顧老病殘貓狗，理事長戈家黎曾飼養癲癇犬與因車禍而重傷的狗兒，也開始擔任愛媽，四處救援毛孩並找人收養，在過程中，她發現老動物始終是被忽略的一塊，6年前在收容所遇到的「Milka」孱弱身影更堅定此想法。
「我問想不想跟我回家，本來沒力氣的『Milka』就走過來了。」戈家黎說，越漂亮的孩子往往受越多苦，Milka在繁殖場待7年，被棄養時患重度心臟病和肺積水，平時總蜷縮角落不願理人，聽到自己聲音卻主動靠近，她立刻將狗兒送醫，獸醫則表示，若再晚一星期「Milka將一命嗚呼。」
在照顧Milka過程中，戈家黎驚覺許多貓狗都有著類似遭遇，牠們同樣可愛迷人，卻因年紀和身體狀況遭認養市場淘汰，更被排上第一線安樂名單，戈家黎因此下定決心，於2014年創立諾亞方舟協會，致力於推動老病殘動物認養。
此後，戈家黎每年總會在第一波寒流來之前，到收容所救出身體狀況不佳的貓狗，避免牠們無法撐過突如其來的季節變化，許多毛孩被領養時已奄奄一息，戈家黎則想盡辦法醫治，6年來花費千萬幫助近百動物，只期盼為牠們營造溫暖的家，在幸福與關懷中渡過最後歲月。
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(中時電子報)
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